Er det sandt?

Af Preben Thorvig, tidligere seniorrådsformand og kandidat for Venstre ved kommunalvalget

Folkebladets valgmøde den 8. november i Glostrup Bio efterlader det indtryk, at Glostrup er en bananrepublik med den rene elendighed.

Jo længere mod venstrefløjen politikerne er, jo større elendighed.

Som mangeårig formand for Seniorrådet skuffer det mig utroligt at høre, hvor dårligt ældreområdet fungerer i Glostrup. Det er absolut ikke min opfattelse.

Når man ved, hvorledes der arbejdes intens i hjemmeplejen og på vore omsorgscentre, så skydes der højt over målet. Glostrup har engagerede medarbejdere i ældreplejen, hvor der er en løbende opdatering af deres kvalifikationer.

Glostrup Kommune gennemfører hvert andet år en stor tilfredshedsundersøgelse blandt vore seniorer. På alle områder er der høj tilfredshed.

Når man i byen ser på aktiviteten blandt de ældre med mere end 600 borgere, der deltager i Aktivitetscentrets aktiviteter, det meget store antal deltagere i Motion og Trivsels-motion i Glostrup Hallen hver uge, de mange deltagere i Seniorklubbers og foreningers aktiviteter, så står det vist ikke helt så dårligt til blandt vore ældre medborgere.

Som Seniorrådsformand har jeg gennem årene modtaget meget få tilkendegivelser om utilfredshed med forholdene i ældreomsorgen. De fleste forhold har kunnet løses gennem en fornuftig kommunikation mellem de implicerede parter.

For mig at se er der tale om en tilsigtet nedgørelse af den indsats, der gøres for de ældre. Rent stemmefiskeri.

Jeg håber, at vælgerne kan se de reelle forhold.