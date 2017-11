Festlig weekend i Glostrup Bio

Biografen fejrede jubilæum i fredags. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Det har været en helt særlig weekend i biografen med to store, lokale begivenheder, nemlig Glostrup Byorkesters julekoncert og biografens jubilæum

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag eftermiddag underholdt Glostrup Byorkester med sin traditionsrige julekoncert. Omkring 200 var mødt op i biografen for at nyde den glade og swingende musik og et glas gløgg. For flere og flere er denne julekoncert blevet noget af det, der fortæller, at julen er godt på vej til Glostrup.

Søndag fejrede biografen sin 70-års fødselsdag på den nuværende adresse. 2. juledag 1947 åbnede biografen på Bryggergårdsvej, efter at den hidtidige på hjørnet af Heggelunds Allé og Hovedvejen var blevet for umoderne. Under hensyntagen til, at de fleste har meget andet i tankerne 2. juledag, havde biografen besluttet at fejre det en måned tidligere. Eftermiddagen var tilrettelangt for børnene, der i den festligt pyntede foyer blev budt på kagemænd og forskellige konkurrencer. Derefter vistes der gratis film for alle.

Også de voksne, der mødte op om aftenen, fik en gratis film, og ikke nok med det. Der var bobler til alle og hertil rester af de flotte kagemænd, som børnene ikke havde kunnet spise. Inden filmen causerede Sofarækkens formand, Arne Christensen, over biografens start og de forløbne næsten 70 år. Der blev set tilbage på de mange forbedringer, der er sket gennem alle årene – og set frem til nogle af de tiltag, der er på vej.