Flere familier har brug for julehjælp

BRØNDBY. Røde Kors i Brøndby regner med at skulle hjælpe flere familier i år end sidste år med julehjælp

Af Heiner Lützen Ank

Røde Kors i Brøndby oplever, at flere og flere familier har svært ved at klare julen uden en ekstraordinær håndsrækning.

Derfor regner Røde Kors i Brøndby også med at skulle uddele julehjælp til flere familier i år end sidst.

Noget der, taget omstændighederne i betragtning, gør Cecilie van de Louw, aktivitetsleder for julehjælp i Røde Kors Brøndby, stolt:

– Vi er i Røde Kors Brøndby rigtig glade for, at vi igen i år kan være med til at hjælpe børnefamilierne i kommunen, som har det økonomisk svært. Vi ved alle, at december måned er ekstra dyr, og derfor er det så vigtigt, at julehjælpen kan hjælpe de børnefamilier, hvor der ikke altid er råd til julemiddag, juletræ eller gaver til børnene uden hjælp. Det er især børnene vi forsøger at hjælpe, så vi sikrer, at de ikke føler sig udenfor i juletiden, fortæller Cecilie van de Louw, aktivitetsleder for Julehjælp i Røde Kors Brøndby.

Sidste år gav Røde Kors julehjælp til 10.000 familier over hele landet, og i år forventer Røde Kors på landsplan at hjælpe mindst 11.000 familier.

Med kommunen

I samarbejde med Brøndby Kommune udvælger Røde Kors de familier, der har behov for at modtage julehjælp.

I dagene op til jul bliver der afholdt et julearrangement for børnefamilierne, hvor de får et gavekort til Coops butikker på 800 kr. så de selv kan købe de varer, de har brug for op til jul.

For de udsatte familier er juletiden ifølge Røde Kors ofte fyldt med dilemmaer, eksklusion og afsavn, og julehjælpen er for Røde Kors en mulighed for at tilbyde længerevarende støtte til familier, der har det svært.

Send en mail til rodekorsbrondbyjulehjaelp@gmail.com for at høre mere om Julehjælp i Brøndby.

I alle tre Coop-kæder kan kunderne give et bidrag til indsamlingen, når de køber ind, ved at købe støttekuponer på enten 50 eller 100 kroner ved kassen.