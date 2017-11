Frihed til skolerne i Brøndby

DEBAT. Af Carsten Zacho, Spidskandidat for Liberal Alliance i Brøndby

Der tales og skrives meget om skolerne i Brøndby fra de politiske partier, og ikke mindst om alle de gode ting og kortere skoledage de vil give her i valgkampen.

Men faktum er, at det kun var Liberal Alliance og Enhedslisten, som stemte imod folkeskolereformen og de lange skoledage. For Liberal Alliance er folkeskolereformen et angreb på skolernes selvstændighed, idet man presser en ”One size fits all” model ned over alle skoler, forældre og elever.

Resultatet er op til 35 timer lange skoleuger.

Sam­tidig har kommunalbestyrelsen i Brøndby gennemført en alt andet end vellykket inklusion. Virkningen ser vi nu, hvor forældre fravælger folkeskolen og vælger privatskoler. Elever på privatskoler er på 10 år steget fra 12,9 procent til over 21 procent, hvilket gør Brøndby til en af de kommuner med allerstørst flugt fra folkeskolen.

Vi liberale går ind for mangfoldighed og frihed og er naturligvis store tilhængere af, at forældrene har friheden til at vælge lige præcis den skole, som passer til netop deres barn.

Men den frihed, som privatskolerne nyder, skal vi også tilbyde forældrene og folkeskolerne i Brøndby. Det er den eneste realistiske mulighed for at hæve niveauet på skolerne og få mere service for vores skattekroner.

Skolerne skal have friheden til selv at vælge faglig profil og om de vil bruge deres penge på kortere skoledage, iPads, LED-belysning, ro i klassen eller 2-lærerundervisning. Kort sagt, friheden til at være herre i eget hus og lave god undervisning, skal ligge hos skolerne. Det er trods alt dem, som besidder den største viden og kompetence.