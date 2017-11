Frivillige har gjort historien digital

En gruppe af frivillige har gjort det muligt at dykke ned i de gamle sognerådsprotokoller for Brøndby. Foto: Forstadsmuseet

BRØNDBY. En gruppe frivillige har igennem en stor indsats gjort en del af Brøndbys historie levende. Den del af historien der gemmer sig i gamle sognerådsprotokoller

Af Heiner Lützen Ank

Vidste du, at man i 1888 skulle ansøge sognerådet, hvis man som fattiglem i Brøndby gerne ville pynte sig?

Eller at Brøndbyernes Sogneråd i 1919 mente, at det ikke var nødvendigt med lygtetvang efter mørkets frembrud, når man kørte med automobil?

Disse og mange andre gode historier kan man nu finde på Forstadsmuseets hjemmeside ved at søge i Brøndbys gamle sognerådsprotokoller (1873-1977).

Sognerådet var datidens kommunalbestyrelse, og alt hvad der skulle tages af beslutninger i det gamle Brøndby er skrevet ned i protokollerne. Disse protokoller er nu blevet digitaliseret, og med stor hjælp fra frivillige bliver protokollerne fortløbende transskriberet og gjort søgbare på museets hjemmeside.

Materialet er underlagt 75-års klausul, så der kun er adgang til materiale ældre end 75 år.

Alligevel kan man nu søge i store dele af materialet og kan blandt andet se, hvem der fik tilladelse til at køre på vejene, hvordan fattighusene var indrettet og læse om ugifte fruentimmere, der var kommet i ulykke og måtte søge om hjælp hos sognerådet.

Et frivillige-projekt

I efteråret 2016 fik Forstadsmuseet digitaliseret Hvidovres sognerådsprotokoller, og en aktiv flok frivillige kastede sig over arbejdet med at transskribere de mange håndskrevne sider.

I forsommeren 2017 fik Forstadsmuseet så digitaliseret Brøndbys sognerådsprotokoller, og en håndfuld af de frivillige fra Hvidovre-gruppen ville gerne fortsætte med Brøndbys protokoller.

Siden er der kommet flere nye Brøndby-medlemmer til, og gruppen tæller efterhånden 14 frivillige, der alle er med til at transskribere de mange tusinde sider.

Med et stort engagement og gå-på-mod har de kastet sig ud i at læse de krøllede, skrå og indimellem nærmest ulæselige håndskrevne bogstaver, som de sidder hjemme foran pc’en og taster ind side efter side. Foreløbig har de nået omkring 1.200 sider på de to måneder, de har været i gang, så det går hastigt fremad.

Søg og læs i protokollerne på www.forstadsmuseet.dk ved at klikke på Brøndby og Hvidovres sognerådsprotokoller” nederst på siden.

Vil man vide mere om projektet, er man velkommen til at kontakte museumsinspektør Lisbeth Hollensen på 36490030 eller forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk