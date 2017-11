Frokostordning for Vallensbæks børn

DEBAT. Af Marianne Friis-Mikkelsen, Kb medlem for Konservative, kandidat til KV17

Når vi tænker dagtilbud, forstået som daginstitutioner og dagpleje, handler det i de fleste tilfælde om den pædagogiske læring og omsorg, børnene får i deres dagligdag. Vi ved, at det at være pædagog, pædagogmedhjælper eller dagplejer er et mangfoldigt job med mange udfordringer.

Vi ved også, at hvis børn skal trives og køre godt hele dagen, skal der god benzin til. Flere gange dagligt skal der spises. Måske starter barnets dag med dagtilbuddets morgenmad, et par timer efter tilbydes lidt frugt og mælk til de mindste årgange, og ved middagstid spises der frokost. For vuggestuebørnene serveres hjemmelavet mad fra dagtilbuddets køkken, børnehavebørnene har madpakken med hjemmefra, til måltidet serveres mælk eller vand.

Fra januar 2018 har forældre i størstedelen af Vallensbæks daginstitutioner valgt frokostordning. Det betyder, at samtlige børn i den enkelte daginstitution får serveret hjemmelavet mad fra daginstitutionens køkken. Køkkener er blevet udbygget/ombygget iflg. regler for produktionskøkkener. Det betyder også, at køkkenpersonale skal udvides og efteruddannes; der er trods alt forskel på at lave mad til eksempelvis 45 børn og så pludselig få udfordringen ved at lave mad til 145. Kurser er blevet afholdt for køkkenpersonalet, så når startskuddet går, skulle alle være rustet til denne nye opgave.

Vi skal som politikere huske at give stor anerkendelse til denne opgave, huske hvad det betyder at planlægge, indkøbe, føre egenkontrol, lave maden førend den kan serveres på et veldækket bord. At børn og ansatte inddrages i processen, bevirker jo forståelsen for hvor vigtig en del af dagligdagen vores måltider er.

Jeg glæder mig til at høre fra jer derude, hvordan denne opgave fungerer; jeg vil ønske jer køkkenledere held og lykke med opgaven, glæde mig over det hele samarbejde mellem alle ansatte og børnene. Og måske komme forbi til en smagsprøve.