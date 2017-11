Glostrup Bio fylder 70

Sådan så Glostrup Bio ud, da den blev indviet for 70 år siden. Foto: Arkiv

GLOSTRUP. Den nuværende biograf i Glostrup kan 2. juledag fejrer 70 års jubilæum, men biografen fejrer det præcis en måned for tidligt, nemlig på søndag

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er 101 år siden, at Glostrup fik sin første biograf. Det fejrede den nuværende biograf sidste år i september.

I år kan Glostrup Bio så fejre, at det 2. juledag er 70 år siden, at der var åbningsforestilling i det nuværende hus på Bryggergårdsvej. Familien Langebek, der ejede Glostrup Biografteater på hjørnet af Heggelunds Allé og Hovedvejen, havde længe syslet med planer om at bygge et nyt hus på samme adresse.

Under besættelsen var der imidlertid mangel på byggematerialer, og i 1941 døde den gamle biografdirektør, Emil Langebek. Det blev hans søn og svigerdatter, Povl og Edith Langebek, der realiserede visionen, og de valgte at bygge deres nye biograf i den anden ende af byen. Allerede juledag 1947 havde der været en lukket forestilling med indbudte honoratiores, herunder arkitekten og en del branchefolk, med efterfølgende reception på Jernbanehotellet. Den egentlige indvielse fandt sted 2. juledag. Inden filmen var der begge dage taler og oplæsning, hvor en ung pige i nationaldragt læste et hyldestdigt til den nye biograf. De ikke indbudte måtte betale mellem 80 øre og 2,50 kr. for billetten til filmen, som var De pokkers unger. Den regnes for Danmarks første kvalitetsfilm for og med børn.

Glostrup Bio har valgt at fejre jubilæet allerede 26. november, eftersom mange nok vil foretrække at holde 2. juledag i familiens skød. Til gengæld bliver der gratis oplevelser for både børn og voksne. Den danske animationsfilm, Nabospionen, vises klokken 14, og inden da er der kagemænd og konkurrencer til dem, der kommer i god tid. Også til aftenforestillingen klokken 19 anbefales det at komme i god tid. Da er der nemlig bobler til alle. Derefter vises filmen Manchester by the Sea. Ingen af filmene har før været vist i Glostrup Bio.

Der er gratis adgang til det hele, og man skal bare møde op.