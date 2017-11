Håndbold skal lokke unge ind i byggebranchen

Den 11. november kan man som ung i Brøndby høre mere om bygge- og transportbranchen og samtidig komme gratis til håndbold. Foto: Colourbox

BRØNDBY. Erhvervs- og Virksomhedsservice i Brøndby Kommune håber med utraditionelt arrangement at komme i kontakt med unge om job i transport- og byggebranchen

Af Heiner Lützen Ank

Lørdag den 11. november afholder Brøndby Kommunes Erhvervs- og Virksomhedsservice i samarbejde med KIF Kolding København et karrierearrangement for byens unge.

Her vil man kunne få et indblik i, hvilke muligheder, der ligger i en karriere indenfor både transport- og byggebranchen.

Arrangementet starter med oplæg om de to brancher, og bagefter kan man uforpligtende snakke og høre mere. Ved arrangementets afslutning udleveres gratis billetter til KIF Kolding Københavns kamp mod Skjern.

Karrierearrangementet finder sted kl. 16.30 til 17.45 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20. Håndboldkampen begynder 18.15.

Tilmelding skal ske senest den 8. november på tlf: 2330 2370.

De 50 billetter til arrangementet udleveres efter først-til-mølle-princippet.