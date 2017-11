Hård Facebooktone og iturevne plakater er del af valgkampen

HELE OMRÅDET. To af de fremtrædende kandidater i i Folkebladets område, Piet Papageorge fra Venstre, og Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti har også på hver deres måde mærket valgkampens bagside

Af Heiner Lützen Ank

Som Folkebladet kan fortælle i dag, har Afrah Al-Jabouri, kandidat for Nationalpartiet i Brøndby, været udsat for at blive kaldt perker under valgkampen, ligesom hun er blevet beskyldt for kun at tænke på at berige andre, hvis hun bliver valgt til kommunalbestyrelsen.

Det er imidlertid ikke kun Afrah Al-Jabouri, der kan fortælle om en hård tone under valgkampen, det samme kan Piet Papageorge, kandidat for Venstre til kommunalbestyrelsen i Glostrup:

– Jeg synes, tonen har været hårdere end sidste gang (2013, red.). En dag stod jeg foran en af skolerne og talte med nogle forældre og børnene, jeg er spejderleder for. De spurgte interesseret til, hvad jeg lavede og jeg gav dem noget materiale. Efterfølgende blev jeg, af nogle af de politiske modstandere beskyldt for at være børnelokker. Dermed er der ikke længere tale om at putte ord og meninger i min mund, men derimod beskyldninger om at være kriminel. Så selvom jeg er rimeligt indstillet på at modtage ’politiske hug’, føler jeg, at de krydsede en klar grænse.

Ifølge Piet Papageorge har debattonen, når der har været valgmøder været god og konstruktiv, både fra vælgernes og politikernes side. Men så snart debatten er flyttet over på sociale medier, er den blevet en anden:

– Det er særligt et par stykker fra Socialdemokratiet, der har været hårde. På et tidspunkt kom det så vidt, at jeg ringede til spidskandidaten for dem (Lisa Ward, red.) og sagde, at nu skulle det stoppe. Hun har på ingen måde været involveret i det, men det var som om, det blev bedre efter det.

Piet Papageorge frygter, at den hårde tone også på længere sigt kan skade det politiske arbejde:

– Jeg fornemmer faktisk, at borgerne er trætte af det her, for det er jo svært at vide, hvad man selv vil, når det kun går ud på at svine andre til. Og så bliver det måske også svært efter valget, når vi skal til at arbejde sammen.

Valgkampen slutter i dag, og dermed håber Piet Papageorge at debattonen rammer et andet niveau. Men det har været hårdt i løbet af valgkampen:

– Jeg nåede til at overveje, om det var det hele værd, om det virkelig kunne betale sig at investere så mange kræfter og ressourcer, når man så oveni skal udsættes for det her. Men jeg nåede frem til, at jeg brænder så meget for Glostrup, er jeg er villig til at stå det igennem og forsøge at bruge det til noget positivt på længere sigte. Desværre er disse oplevelser en del af politik i dag, og det skal man åbenbart indstille sig på. Denne valgkamp har uden tvivl givet mig en masse hår på brystet, og det bliver jeg sikkert glad for i det lange løb.

Selvom Piet Papageorge således har haft nogle negative oplevelser på sociale medier, har han samtidig oplevet, hvilke positive bidrag de kan komme med:

– Jeg har haft flere gode og konstruktive debatter med vælgerne. Jeg har for eksempel lige skrevet til en kvinde, der var i tvivl om, hvad hun skulle stemme. Jeg foreslog hende, at vi skulle mødes og tale om, hvad jeg stod for. Det ville hun gerne være med til og samler endda nogle flere. Så på den måde kan sociale medier bestemt også bruges. Det har jeg oplevet flere gange.

To ud af tre skadet

Piet Papageorge er ikke alene om at opleve en hård tone i debatten. Det samme er Kenneth Kristensen Berth, der stiller op for Dansk Folkeparti i Vallensbæk. Han har oplevet, at flere af hans plakater er blevet skændet med klistermærker, der beskylder ham for at føre racistisk politik. Om det siger han:

– Jeg synes det er irriterende, at de valgplakater, man bruger kræfter på at hænge op, bliver vandaliseret, og jeg synes, det omfang det har taget, altså at cirka 2/3 af de plakater som er hængt op af Carina og jeg, er enten vandaliseret eller fjernet, er ganske vildt. Det har nærmest systematisk karakter, når for eksempel alle plakater bliver fjernet på Vejlegårdsvej.

Kenneth Kristensen Berth, der også er medlem af Folketinget, har været igennem en del valgkampe. Han mener ikke, at tonen nødvendigvis er blevet hårdere:

– Jeg ved ikke om tonen er blevet hårdere. I hvert fald ikke i selve valgkampen. Jeg synes også den måde borgerne modtager Dansk Folkepartis budskab på er langt, langt bedre end da jeg startede i politik i 1996.

Men mener dog, at nogle politiske modstandere har taget hårdere metoder i brug:

– Til gengæld må jeg sige at omfanget af vandalhærværk er betydeligt højere end sidst. Jeg ved ikke, hvad det skyldes, men der er i hvert fald tydeligvis nogle personer, der ikke har tilstrækkelig tillid til deres egne argumenters kraft men altså tyer til hærværk i stedet – og det er da temmelig pauvert.

