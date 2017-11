Herrens Veje, Nygårdskirken og Folkebladet

DEBAT. Af Niels Krabbe, Stolpevej 16, Brøndby

Det var dog en mærkelig kronik, som Folkebladets redaktør Heiner Lützen Ank havde skrevet i Kristelig Dagblad forleden (11. november) i forlængelse af TV-serien ”Herrens Veje” – ikke mindst det sidste afsnit, der retter kritik mod Nygårdskirkens to præster. Selvom kronikørens anliggende fremstår noget uklart, må pointen være, at disse to præster har et særligt ansvar for at følge op på TV-serien med bidrag om præsters ”liv og virke”, fordi Nygårdskirken i et par afsnit anvendes som kulisse i serien. For det første kan man hertil sige, at det er vanskeligt at se, at netop Nygårdskirkens præster skulle være særlig forpligtede af den grund i forhold til andre af landets præseter. Men hvis man ville bruge Nygårdskirken til noget i denne sammenhæng, ville der da være yderst relevant at ”sætte fokus på sten” (som kronikøren udtrykker det) og reflektere over modsætningen mellem de gamle, tungt udsmykkede kirker med deres voldsomme magtudstråling og de nyere forstadskirker med deres noget lettere og mere dagligdags arkitektur. Og endelig kan man som det tredje sige, at enhver journalist vel har sin frihed til at vælge den vinkel, han eller hun ønsker at anlægge på en sag, i dette tilfælde sin frihed til at følge op på TV-serien, ganske uafhængigt af, hvad de præster måtte have bedt dem om, der måtte være ansat ved en af de kirker, der optræder i serien.