Hold da op

DEBAT. Af Marianne Friis-Mikkelsen, nyvalgt konservativ i Vallensbæk.

Nu hvor kommunevalget er overstået, og resultatet har fået lov at bundfælde sig, vil jeg sende en stor tak til alle, der positivt har bakket mig op.

Jeg synes, det er helt vildt, og jeg er superglad for at få lov at være med de næste fire år.

Jeg glæder mig til at arbejde med de mange store opgaver, der ligger foran, og jeg vil gøre

mit bedste for, at det bliver en konstruktiv og funktionel fire årige periode i Vallensbæks Kommunalbestyrelse.