Hold hunden i snor

DEBAT. Af Per Buch Larsen, Ved Lindelund 177, 2605 Brøndby

I Brøndbyskoven er et stort stykke blevet indhegnet som hundeskov, hvor det er tilladt at lade hunden gå og løbe uden snor. En af årsagerne til, at hundeskoven blev etableret, er den, at man ønskede at undgå problemet med løse hunde alle andre steder end dér.

Alligevel møder jeg dagligt flere hundeejere, der lader hånt om reglerne. De lader gladeligt deres hund rende rundt uden snor og ofte også uden ret megen kontrol. Da der skal være plads til os alle i Brøndbyskoven, så skal vi hundeejere nødvendigvis også respektere de gæster, der ikke ønsker at møde en løs hund.

Så lad os holde hunden i snor alle steder, med mindre området er markeret som tilladt for løse hunde.

For øvrigt kan det ikke understreges nok, at selv om hunden må færdes uden snor i hundeskoven, så skal hundeejeren stadig have den under fuld kontrol.

Det er svært at træne min hund, når en anden hund kommer løbende, og hundeejeren trods opfordring ikke kan / vil kalde den til sig. Jeg har hidtil fået at vide, at det er en opgave for politiet at holde kontrol, men det kan jeg love jer for, at de ikke har tid til at tage sig af. At så mange lader hånt om reglerne skyldes det faktum, at det aldrig har nogen som helst konsekvens at overtræde reglerne.

Hovedreglen ifølge lovgivningen og for alle hundeejere er, at hunden skal holdes i snor overalt, med mindre det udtrykkeligt ved skiltning tillades at medtage hunden uden snor. For de mennesker, der er bange for løse hunde, er det ikke nok, at hunden går pænt ved din side. For dem giver det tryghed at se, at hunden er i snor.