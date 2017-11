Husk de unge

DEBAT. Af Mette Aabrink, kandidat nr. 6 for Socialdemokratiet i Brøndby

Af Mette Aabrink, kandidat nr. 6 for Socialdemokratiet i Brøndby

I Brøndbyøster Kirke deltog jeg på Alle Helgens Dag i højmessen, hvor vi mindedes dem, vi har mistet i det forgangne år.

Min mand var borgmester i Brøndby, og jeg fulgte hans politiske virke på tæt hold.

Aldrig var Ib mere glad, end når han kom hjem, efter at have mødt børn og unge. Med smil i øjnene fortalte han om deres begejstring for borgmesterkæden og de pudsige ting, de spurgte om. Netop vores børn og unge er vores fremtid. Vi skal arbejde for, at mange flere i Brøndby får en uddannelse, et ståsted, et liv at leve. Vi skal fokusere endnu mere på styrken i vores fællesskaber, i vuggestuen, hvor børnene første gang støder på fællesskab uden for familiens trygge rammer, i børnehaven hvor de udvikles, men især i folkeskolen som vel nok vores vigtigste fællesskab, hvor vi kan rykke børn sammen mod kultur, uddannelse og sociale kompetencer.

Igen vil jeg understrege vigtigheden af, at Brøndby har et rigt foreningsliv med gode rammer og en palet af muligheder. Her kan børn og unge hygge sig, lære nyt, være sociale og frie i den interesse, som er deres og har valgt af lyst.

Vi skal stå sammen om at styrke disse gode, værdifulde fællesskaber for børn og unges læring og udvikling, så de kan få et godt liv og gøre fyldest på netop deres måde i vores samfund.

Provst Ove Kollerup talte om det at være angst og ikke turde livet. Vi skal op af stolene og ud livet, sagde han i sin prædiken.

Så lad os støtte og inspirere vores børn og unge til livet, til at turde fællesskabet, prøve nye ting af, være nysgerrige på livet, og få en uddannelse, der matcher deres kompetencer.

Der er altid noget, vi kan gøre mere af sammen og gøre bedre.