Hvad sker der i vores gode gamle boligselskab?

Af Sonnie Odby, Pensioneret leder af Beboerservice. Hegnet 3, st.th.

I et tidligere nummer af Folkebladet har en række beboere udtrykt bekymring og utryghed på vegne af beboerdemokratiet over den udvikling der har fundet sted i Glostrup Boligselskab i den seneste tid.

Som mangeårig beboer og som mangeårig – nu pensioneret – afdelingsleder i boligselskabet, har jeg også med stor bekymring læst beboerinformationen om organisationsbestyrelsens godkendelse af en ”2020-plan”.

Da den godkendte plan på flere områder ikke er i overensstemmelse med det målsætningsprogram repræsentantskabet vedtog i 2016, er jeg forarget over ledelsens manglende respekt for beboerdemokratiet.

Hverken på årets repræsentantskabsmøde eller på afdelingsmøderne har ledelsen fremlagt sine planer til godkendelse.

Formandskabet argumenterer med, at effektiviseringerne i 2020-planen er begrundet i et krav fra staten om, at vi skal leve op til en målsætning om, at gennemføre besparelser på otte pct. i forholdt til niveauet i 2014.

Det er korrekt, at der i juni 2016 blev indgået en aftale mellem Boligministeriet, KL og Boligselskabernes Landsforening om, at der med et måltal på 8 pct. skal gennemføres effektiviseringer i den almene boligsektor.

Af ministeriets pressemeddelelse fremgår det imidlertid, at der er tale om et samlet mål for hele den almene sektor. Målet tvinger ikke den enkelte boligorganisation til at nå et bestemt delmål. Der er nemlig stor forskel på potentialet i de enkelte afdelinger, og afdelingerne har stadig kompetencen til at lægge deres egne budgetter. Organisationsbestyrelsen har således tilsidesat afdelingernes kompetence ved at træffe beslutning om effektiviseringer, uden at det er sket i samråd med afdelingernes beboerdemokrati.

For mig at se, er organisationsbestyrelsen nødt til at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at få godkendt sine planer. Ellers vil jeg håbe, at 25 procent af repræsentantskabsmedlemmerne benytter deres vedtægtsbestemte ret til, at kræve afholdelse af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på at få organisationsbestyrelsens forklaring på sin manglende respekt for beboerdemokratiet.