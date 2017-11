Institutioner er blevet til idrætsinstitutioner

Lederne af Børnehusene Nattergalen, Klydebo og Påfuglen får deres bevis som idrætsinstitution. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndbys fem første børnehuse er nu blevet certificeret som idrætsinstitutioner

Af Heiner Lützen Ank

De fem børnehuse Nattergalen, Påfuglen, Klydebo, Hvidtjørnen og Kærdammen i Brøndby har nu fået en ny profil og kan efter et års uddannelse kalde sig idrætsinstitutioner.

Det blev markeret tirsdag den 14. november, da Kent Max Magelund (S), borgmester, og Tine Teilmann fra Danmarks Idrætsforbund var ude i institutionerne og ønske tillykke og uddele beviser.

Uddannet i idræt

Alle medarbejdere fra de fem idrætsinstitutioner er således blevet uddannet i Pædagogisk Idræt ved VIA University College og Danmarks Idrætsforbund.

Pædagogisk Idræt handler om, at barnet sanser og lærer bedst, når kroppen er med. Det betyder, at børnene i de fem børnehuse ikke kun skal blive motorisk dygtige og komme i god form, men at kroppen skal tænkes ind, når der for eksempel arbejdes med børnenes sprog, sociale kompetencer eller man udforsker naturen.

– Som idrætscertificeret børnehus har hele personalegruppen, også jeg som leder, fået en teoretisk og praktisk uddannelse. Det betyder, at vi har fået et fælles fagligt fundament og sprog at arbejde videre på inden for pædagogisk idræt. Pædagogisk idræt er leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng, hvor der er fokus på, at alle børn føler glæde og udvikling ved at deltage og det er en metode, som ligger meget fint i tråd med vores inklusionsindsats,

fortæller Karina Porsby, leder i Børnehuset Hvidtjørnen.

Da Kent Max Magelund og Tine Teilmann uddelte beviserne den 14. november, var der også glæde fra politisk side over det nye initiativ:

– Fysisk aktive børn er gladere, sundere og klogere, og aktive børn bliver aktive voksne. Derfor er den tidlige indsats omkring idræt og bevægelse for Brøndbys mindste borgere så vigtig, sagde Kent Max Magelund således, der samtidig understregede, at flere børn i Brøndby skal nyde godt af idræt og bevægelse:

– Jeg er glad for, at det ikke stopper her, men at der allerede er planer om, at den kommunale dagpleje også skal idrætscertificeres og at de går i gang med uddannelsesforløbet i det nye år.