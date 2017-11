Jul i Brøndby

Julemarked på Naturskolen er en af de gratis julearrangementer, man kan tage til i Brøndby i den kommende tid. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Der er masser af muligheder for at komme i julestemning i Brøndby i den kommende tid

Af Heiner Lützen Ank

Traditionen tro byder både november og december på en masse hyggelige og gratis julearrangementer i Brøndby for både børn og voksne.

Flere steder er der således julestue, julesang, julegaveworkshop og julemarked.

Jul i Brønden

Fredag den 24. november, er der ’Jul i Brønden’. Her er både børn og voksne i alle aldre velkomne til den traditionsrige eftermiddag i Kulturhuset Brønden med juleklip, børneteater, caféhygge, juletræstændning og -dans.

Det foregår i Kulturhuset Brønden fra klokken 14 til 16.30.

Julemarked på JAC

Lørdag den 25. november er der ’Julemarked’ på Job & Aktivitetscenter Vestegnen.

Job & Aktivitetscenter Vestegnen afholder julemarked på Hesselager. Til julemarkedet vil der være boder med udstilling og salg af egen produktion, juledekorationsværksted, bag-selv småkager, underholdning, salg af juletræer og en julecafé med godt til ganen.

Det foregår på Hesselager 7-11 klokken 13 til 17.

Juleworkshop

Søndag 26. november er der julegaveworkshop for alle med lyst til gør-det-selv. Sammen med billedkunstner Maria Lau Krogh laver du din helt egen julegave ud af en masse spændende ting og sager. Kom forbi til en kreativ dag, hvor kun fantasien sætter grænser. Hele familien kan være med når Kulturhuset Kilden slår dørene op klokken 11.

Julemarked i Møllen

Onsdag den 29. november og torsdag den 30. november er der stort julemarked i Pensionisthuset Møllen. Traditionen tro er der både gløgg og æbleskiver og salg af hjemmelavet julehåndarbejde, juledekorationer og gravpynt. Det foregår begge dage på Brøndby Møllevej 37 klokken 14-19.

Middelalderlandsbyen

Lørdag den 2. december kan man både formiddag og eftermiddag ’jule’ videre. Her rykker julehyggen ind i Middelalderlandsbyen på Nybovej. Landsbyen afholder igen i år julemarked for alle med boder, musik og kaffe/the med æbleskiver. Der vil blive arbejdet i landsbyen på dagen med håndværk og der vil være mulighed for at købe små gaver og lækkerier. Der vil være to koncerter à cirka 30 minutter med Stella Splendens med sang og fløjte. Der kan købes kaffe og æbleskiver til næsten middelalderlige priser. Det foregår på Nybovej 11 klokken 10 til 16.

Naturskolen

Samme dag inviterer Brøndby Naturskole til ’Julemandens Værksted’ i samarbejde med de blå spejdere Ulf Jarl og Materielgården. Her kan man gå i skoven og samle ting til årets juledekoration. Bagefter er der arrangeret et hyggeligt værksted for børn og voksne. Her vil der være mulighed for at dyppe lys, lave dekorationer – fuglefoderstokke – julenisser m.m., mens ilden knitrer i brændeovnen, og kaffe- og æbleskiveduften breder sig ved bålet. Arrangementet er gratis og på eget ansvar. Det foregår på Voldgaden 21 D (ved spejderhytterne) klokken 11 til 14.

Mere juleworkshop

Søndag 3. december er der julegaveworkshop for alle med lyst til gør-det-selv. Sammen med billedkunstner Maria Lau Krogh laver du din helt egen julegave ud af en masse spændende ting og sager. Kom forbi til en kreativ dag, hvor kun fantasien sætter grænser. Hele familien kan være med når Kulturhuset Brønden slår dørene op klokken 11.

Julekoncert

Tirsdag 12. december spiller Brøndbyøster Skoles folkemusikorkester julen ind på biblioteket i Kulturhuset Kilden klokken 16.30.

Se alle julearrangementer på www.oplevbrondby.dk