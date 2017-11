Julehjælp på vej

GLOSTRUP. Røde Kors julehjælp bliver endnu en gang delt ud i Glostrup i samarbejde med kommunen

Af Jesper Ernst Henriksen

For tusindvis af familier i Danmark er højtiden forbundet med ekstra store bekymringer – for der er ganske enkelt ikke råd til jul, når ressourcerne i forvejen er små. Det er udsatte familier, der har brug for en håndsrækning. Mennesker, der har mistet deres arbejde eller er blevet ramt af sygdom. Enlige forældre, der ikke kan få økonomien til at slå til.

Røde Kors Glostrup uddeler i 2017, julehjælp i samarbejde med Glostrup Kommune for at sikre, at julehjælpen uddeles til familier med størst behov. I år består julehjælpen af et hævekort til Coop (Dagli´Brugsen, Super Brugsen eller Kvickly) på 800 kr. Midlerne til julehjælpen kommer primært fra Røde Kors’ genbrugsbutik på Hovedvejen, mens resten kommer fra Røde Kors landsindsamling.

Fristen for at søge om julehjælp er den 30. november 2017. Man søger ved at udfylde et ansøgningsskema og sende det til Glostrup Kommunes Familieafsnit.

– Vi håber at kunne imødekomme alle ansøgninger, men kan desværre ikke garantere det, siger Bent Filstrup fra Røde Kors Glostrup.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Familieafsnittet i Glostrup Kommune på familieafsnittet@glostrup.dk, tlf. 43236100 eller ved henvendelse Bent Filstrup, email: bent_filstrup@mail.tele.dk.