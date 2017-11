GLOSTRUP. 25. november klokken 15 er der gratis julekoncert med Glostrup Byorkester

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er en god tradition, at Glostrup Byorkester spiller i Glostrup Bio, hvor der er optimale forhold for både musikken og det sædvanligvis talrige publikum. De stilige musikere i deres blå jakker er udstyret med nissehuer og højt humør. Bjarne Holm dirigerer de glade toner, og Lisbeth Sørensen synger til. Naturligvis vil der særlig være vægt på julens melodier, men der kan også ventes festlige evergreens og swingmusik. I foyeren vil der blive skænket gløgg for de voksne, mens børnene får en slikpose. Begge dele er sponsoreret af Folkebladet og serveret af Sofarækkens aktive.