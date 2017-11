Juleværksted på naturskolen

Foto: Pressefoto

BRØNDBY. Igen i år er der julemandens værksted på Brøndby Naturskole. Det sker den 2. december

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Naturskole afholder traditionen tro igen i år julearrangementet julemandens værksted.

Dets sker i samarbejde med ansatte fra materialegården og de blå spejdere Ulf Jarl.

Der vil være mulighed for at gå i Brøndbyskoven og samle materialer til årets juledekoration.

På Naturskolen vil der blive arrangeret værksted for børn og voksne, og her vil der være mulighed for blandt andet at dyppe lys, lave dekorationer og fuglefoderstokke.

Arrangementet finder sted På Brøndby Naturskole, Voldgaden 21 D, lørdag den 2. december kl 11 til 14.

Arrangementet er gratis og på eget ansvar.