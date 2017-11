Kamp for at få flere til at stemme

Brøndby Kommune har søsat en række initiativer for at hæve stemmeprocenten ved kommunalvalget. Bedømt ud fra tilslutningen til Folkebladets valgmøde torsdag er der stor interesse for valget. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndby har en af landets laveste stemmeprocenter ved kommunalvalg. De lokale politikere har derfor bevilliget 200.000 kr., der skal hjælpe valgdeltagelsen i vejret

Af Heiner Lützen Ank

Selvom Brøndbys valgdeltagelse ved sidste kommunalvalg steg til 64,58 procent fra 58,2 procent i 2009, har Brøndby stadig en af landets laveste valgdeltagelser ved kommunalvalg.

– Der er ikke en enkelt opskrift på, hvordan vi kan styrke valgdeltagelsen ved kommunalvalget. Men der er god inspiration at hente i forskningen og i andre kommuners erfaringer. Derfor hviler vores kampagneindsats på tre hovedhjørnestene: Fællesskab, synlighed og festliggørelse, alt sammen med et tydeligt lokalt islæt, siger Lise Hedegaard Larsen, Kommunikations- og Digitaliseringschef i Brøndby Kommune.

Skal løftes i fællesskab

– Vores overordnede kampagneslogan er ’Brøndby stemmer sammen’. At stemme er nemlig en social handling, fordi vi stemmer, når dem vi kender, stemmer. Derfor har vi valgt en række lokale ansigter som ambassadører for vores kampagneindsats. De optræder i både valgfilm og på en plakatserie med en opfordring om at stemme. Vi vil gerne signalere, at vi i fællesskab skal hæve stemmeprocenten, siger Lise Hedegaard Larsen.

Synlighed hjælper

– Vi ved også at synlighed er den vigtigste faktor i at nå borgerne med et budskab. Det gælder også ved kommunalvalg. Så valget skal larme lidt i Brøndby, siger Lise Hedegaard Larsen.

Store bannere i byrummet, et særligt valgsite på kommuens hjemmeside, opslag på Facebook, konkurrencer, husstandsomdelte postkort i Brøndby Strand Parkerne og en sms-kampagne, med en opfordring om at stemme er blandt initiativerne.

Selv erhvervslivet giver en hånd med, når de i den sidste tid op til valget, sætter klistermærker på pizzabakker, kaffekrus, bagerposer m.m. med en lille opfordring til at huske at stemme ved kommunalvalget den 21. november.

– Vi placerer også sofaer centrale steder i kommunen, med budskabet om, at man ikke skal sidde der, men komme hen at stemme. Det vil forhåbentlig i sig selv kunne igangsætte en god snak og skabe positiv opmærksomhed omkring valget, siger Lise Hedegaard Larsen.

De unge

I Brøndby kniber det især med at få de unge, nydanskere, kortuddannede og ledige borgere til stemmelokalet.

– Vi ved, at det at stemme er en vanesag. Så når vores unge ikke hidtil har valfartet til stemmeurnerne, så hænger det sammen med, at de i mindre grad har taget traditionen til sig. Det er måske også en del af forklaringen på, at vi har mange nydanskere, der ikke stemmer. Derfor har vi lanceret en særlig indsats overfor netop disse to grupper, siger Lise Hedegaard Larsen.

Kommunen har bedt Produktionshøjskolens unge om hjælp til en særlig ungdomskampagne.

Her er Facebook den centrale platform, hvor en række skøre, sjove og gruopvækkende videoer, skal lokke de unge til at stemme.

– For at nå borgere med anden etnisk baggrund end dansk, har vi inviteret os selv på besøg i en række etniske foreninger med et lille roadshow. Her fortæller vi, hvorfor det er vigtigt at stemme, hvem der kan stemme og hvordan det foregår, siger Lise Hedegaard Larsen.

Fest ved valgstederne

– Man siger jo, at valg er demokratiets festdag. Derfor gør vi i år ekstra meget ud af selve valgdagen, som byder på sjove og hyggelige aktiviteter, der forhåbentlig også kan gøre det at stemme til en festlig tradition. Vi har for eksempel en forhindringsbane ved et valgsted, en ballonmand ved et andet og ved Kulturhuset Brønden sørger Middelalderlandsbyen for hyggelige aktiviteter, hvor man kan støbe et tinsmykke og lave fladbrød over bål, siger Lise Hedegaard Larsen.