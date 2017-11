Kirken festede for genindvielse og reformation

Søndag blev der plantet et træ ved Brøndbyøster Kirke i anledning af 500 året for den protestantiske reformation. Foto: Charlotte Kaas

BRØNDBY. Kirkegenindvielse og reformationen blev søndag fejret i Brøndbyøster Kirke

Af Heiner Lützen Ank

Søndag var det festdag i Brøndbyøster, for her fejrede man 350 året for genindvielsen af Brøndbyøster Kirke.

Kirken blev under Svenskekrigen annekteret af fjenden og brugt til alt andet end sit oprindelige formål: hestestald, logi for de svenske soldater, fangehul og andre, alt andet end kirkelige formål. En historie som museumsinspektør for Forstadsmuseet, Katrine Wacherhausen Huusom, underholdt kirkegængerne med under den efterfølgende frokost.

Biskoppen over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, stod for dagens prædiken og umiddelbart efter gudstjenesten plantede hun kirkens træ, et egetræ.

Egen har fået plads på det lille gravareal, der ligger lige over for hovedindgangen til kirken. På et senere tidspunkt vil der blive opsat et skilt ved træet med teksten:

– Dette træ er plantet af biskoppen over Helsingør stift, Lise-Lotte Rebel, den 19. november 2017 i anledning af 500-året for den lutherske reformation.