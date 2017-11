Kirkesang og suppe

Fredag var 67 mennesker mødt op til suppe og sang i Østervangkirken. Foto: Esper Silkjær

GLOSTRUP. Endnu engang har Østervangkirken været ramme om suppe og sang

Af Heiner Lützen Ank

Fredag den 17. november var der igen suppe med sang for en 20’er i Østervangkirken.

Det er Glostrup Sogns Menighedspleje, som står bag arrangementet. 67 af Glostrups borgere havde således fundet vej til arrangementet. Birthe Dyhr, der tidligere på måneden kunne fejre 40 års jubilæum i menighedsrådet, stod sammen med frivillige hjælpere for suppen. Hanne Guldberg Kristensen stod for musikken.

Arrangementet finder sted sted næste gang den 26. januar 2018.