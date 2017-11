KOLkor skaber glæde og luft

Siden juni har man kunnet synge i KOLkoret i Vallensbæk. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. I Vallensbæk er KOLkoret kommet til. Det er en mulighed for at træne lungerne på en sjov måde

Af Heiner Lützen Ank

På Vallensbæk Rådhus kan man en gang om ugen høre lyden af korsang, når man går på gangen ved de nyindrettede lokaler i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus.

Lyden kommer fra Vallensbæks nye KOLkor, som er i gang med at øve.

Siden koret startede i juni, er borgere med nedsat lungefunktion mødt op for at synge sammen.

Der bliver blandt andet lavet vejrtræknings- og sangøvelser.

Repertoiret er varieret, der synges nye og gamle sange fra Højskolesangbogen, hits fra Beatles og Rod Stewart, svenske viser og meget andet.

Sangtræningen skal styrke deltagernes vejrtrækning og brystmuskulatur, og dermed øge deltagernes livskvalitet.

Kan mærke forskel

Majbritt Snediker har været med i koret, siden det startede, og hun ser frem til den ugentlige sangtræning:

– Jeg kan mærke en stor forskel på min vejrtrækning, fra før jeg startede og til nu. Det er også godt at have mødt andre med lungeproblemer, og vi har et fedt sammenhold.

Joan Christensen er også fast deltager:

– Når jeg har været her, tager jeg altid glad hjem og synger i bilen.

KOLkoret holdt deres første koncert til Festlig Fredag i september.

Koret er ikke kun for borgere med KOL, men også for borgere med astma eller andre former for nedsat lungefunktion.

Tilbuddet gælder for borgere i Vallensbæk, og det er ganske gratis.

Hvis man er interesseret i at deltage, kan man skrive til rel@vallensbaek.dk eller ringe på tlf: 4797 4102.