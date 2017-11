Kommuner går sammen om skybrudssikring

Seks kommuner, herunder Brøndby, Vallensbæk og Glostrup, er gået sammen for bedre skybrudssikring. En pumpe i Ishøj havn er en vigtig del af dette. Foto: Nicky Persson

HELE OMRÅDET. Tværkommunalt projekt skal mindske skader efter skybrud

Af Heiner Lützen Ank

Regnen stod meget symbolsk ned i stænger, da den nye nødhøjvandspumpe den 10. november blev indviet i Ishøj Havn.

Pumpen er et af tiltagene, der skal holde vandet ude af borgernes kældre.

– Idéen med det nye anlæg er, at vi kan pumpe vandet gennem diget, når slusen er lukket ved højvande i Køge Bugt, forklarer Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, der er en af kommunerne bag projektet.

Vand respekterer ikke kommunegrænser, og derfor er det nye tiltag kommet i stand gennem et tværkommunalt samarbejde.

– Vi er seks kommuner, der er gået sammen om at prøve at sikre, at der ikke kommer vand i folks huse og kældre, som vi jo desværre har set ved skybrud. Pumpen her er et rigtig vigtigt led i at forebygge oversvømmelser, siger Henrik Rasmussen.

Det er klimaforandringerne, der skaber nye udfordringer i disse år, og med et system af diger og pumpesystemer kan man nu ifølge de seks kommuner styre vandet uden om bebyggede områder.

Det er Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, der har afsluttet samarbejdsprojektet, der skal skybrudssikre Vestegnen.

Flere tiltag

Ud over nødpumpen i Ishøj Havn omfatter projektet blandt andet anlæg af regnvandsbassiner i Høje-Taastrup og Kongsholmparken i Albertslund samt en række tiltag i Vallensbæk Mose.

Her er der etableret et nyt overløb fra Vallensbæk sø ind i mosen, så området kan bruges som nødbassin, når der falder meget regn, og der er renoveret og etableret diger rundt om mosen.

Endelig er der indkøbt mobile pumper, så mosen kan tømmes hurtigere, når den har været brugt som nødbassin.

Kompensationspenge

Hovedparten af pengene til de fælles skybrudsprojekter kommer fra den kompensation, kommunerne får fra Banedanmark for byggeriet af Ringstedbanen.

Prisen er endt på cirka 50 millioner kroner, og de 40 millioner kommer altså fra Banedanmark.

Resten har kommunernes fire forsyningsselskaber selv lagt ud, og de penge er gået til nødpumperne på Ishøj Havn.

– Kompensationen betyder, at vi har kunnet realisere projekterne uden at belaste borgerne økonomisk. Det er tilfredsstillende, fastslog Brøndbys borgmester Kent Max Magelund (S).