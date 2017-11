DEBAT. Af Diane Guinot, Mor til 1. klasse elev på Brøndbyvester Skole

Nu forholder det sig sådan, at over 100 forældre på Brøndbyvester Skole har skrevet under på, at de ønsker kortere skoledage samt flere to-lærer timer. Flere lærere og pædagoger på skolen tilkendegiver, at de lange skoledage ikke gavner børnene, men tværtimod skaber uro og mistrivsel.

De større elever råbte jer op ved demokratidagen tidligere på året.

Nu spørger vi, 100 forældre på Brøndbyvester Skole: Hvad skal der til for, at I uddelegerer ansvaret til at benytte to-lærer ordningen og dermed afkorte skoledagen, fra den centrale administration på Rådhuset til de enkelte skoleledelser og skolebestyrelser?

Hvis I ønsker at imødekomme forældrenes ønske og vise folkeskolerne i Brøndby tillid, så giv skolerne beslutningskompetence til at bruge §16B generelt for alle årgangene og budgetter en times mere SFO-tid om dagen, så indskolingseleverne kan få forkortet skoledagen. Det er de små hoveder, der lider mest under de lange dage.

Arno Hurup Christiansen (S), formand for Børneudvalget AfArno Hurup Christiansen (S), formand for Børneudvalget Jeg mener ikke, at læserbrevet afspejler den generelle holdning til skoledagens længde på blandt andet Brøndbyvester skole.

Jeg har ved flere møder og besøg på skolen ikke mødt kritik af skoledagens længde, men mere en engageret udfordring i at implementere reformen i dagligdagen, derfor kan det undre mig at læserbrevets indhold fokuserer mere på skoledagens længde end på de muligheder skolereformen giver, med blandt andet nye læringsmiljøer. Jeg mener at indholdet i børnenes skoledag er vigtig, med varieret læringsmiljøer og bevægelse samt mulighed for fordybelse, jeg ved at der arbejdes på den enkelte skole med at undervisningen tilrettelægges, så det enkelte barn kan blive så dygtigt det kan, det er et af de centrale mål med reformen, skoledagens længde skal efter min opfattelse ikke måles i timer men på indhold og engagement.

Det er vigtigt for mig at vores elever, når de forlader folkeskolen i Brøndby, så er de rustet til en ungdomsuddannelse.

Jan Lundquist (V), medlem af Børneudvalget

Jeg forstår godt, at du/i som forældre kan være bekymret i forbindelse med den nye folkeskolereform og netop skoledagens længde har været oppe at vende flere gange i udvalget. Min holdning til dette er, at vi bliver nødt til at lade folkeskolereformen komme ordentligt igang, inden vi begynder at ændre i den.

Jeg ved, at alle lærere og pædagoger hver dag gør en stor indsats for at skabe en varieret skoledag, med bevægelse, leg og differentiering i en undervisning der får alle med. Vi har i børneudvalget haft besøg af alle folkeskolerne i Brøndby og har også været ude at følge undervisningen og tale med både elever, lærere og pædagoger, hvor tilbagemeldingerne har været, at det går godt med at få de forskellige nye ting sat i gang.

Jeg vil dog gerne tilføje at intet i folkeskolereformen er statisk, men lige nu mener jeg at det er bedst for eleverne, lærerne og pædagogerne, at vi lader reformen virke.