Kortere skoledage

Af Jenny Stockfleth Simelev, spidskandidat for Nye Borgerlige

Vi ønsker, at skoledagene bliver kortere, for at børn har mulighed for også kun at nyde noget i foreningslivet og have familieliv og ikke er helt udmattede oven på en lang dag i skolen. Det er bedst for et barns trivsel og bliver ikke skoletræt af de lange dage.

Glostrup Skole får selvstyre, og vi skal ikke blande os som politikere.

Glostrup Skole skal have færre regler og give lærere og ledelse arbejdsglæden og faglighed tilbage. Pengene skal følge barnet og forældrene skal have større indflydelse.