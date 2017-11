Kunstforeningen inviterer til julematiné

Den 3. december afholder Brøndby Kunstforening fernisering på en ny udstilling med værker af Morten Funder og holder samme dag julematiné. Foto: Illustration: Morten Funder

BRØNDBY. På søndag inviterer Brøndby Kunstforening til julematiné og fernisering

Af Heiner Lützen Ank

På søndag inviterer Brøndby Kunstforening til julematiné og fernisering af en ny udstilling med værker af Morten Funder.

Igennem sin fotokunst forsøger Morten Funder at skabe et billedunivers af drømme og stemninger baseret på fotos fra naturen, men digitalt bearbejdede og transformerede til særegne fantasifulde verdener.

Efter 40 års ansættelse i IT-branchen er Morten Funder i dag selvstændig kunstner på fuld tid. IT og foto er dermed blevet forenet og danner i dag grundlag for hans kunst

Ferniseringen og julematinéen finder sted den 3. december i Kulturhuset Kilden og begynder kl. 13.00.

Kl. 13.15 er der fernisering af Morten Funders fotokunst og kunstneren fortæller om sit virke.

Kl. 13.45 holdes juletalen af Lisbeth Hollesen, Forstadsmuseets museumsinspektør.

Kl. 14.00 underholder trioen Singstarz.