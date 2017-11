Læserbrev 1: Lad nu beboerne få lov til at blive inddraget

DEBAT. Af Charlotte Anbro, Diget 33 2 th, Glostrup Vibeke Anbro, Betina Lefevre

Vi er rigtig glade for, at formanden for Glostrup Boligselskab har givet sig tid til at kigge vores læserbrev: ”Hvor er beboerdemokratiet i Glostrup Boligselskab?” igennem og svaret på det, Men det har ikke mindsket uroen og utrygheden blandt beboerne. Svaret indeholder mange gode vinkler, men vi kan godt have vores tvivl om hvor vidt det virkelig er blevet læst og forstået. Desværre oplever vi ingen reelle svar på vores spørgsmål, særligt hvorfor skulle processen gå så hurtig? Kunne behandlingen eventuel være foregået i flere etaper henover 2-3 måneder, således at der kunne skabes en dialog og debat med beboerne, som sandsynligvis kunne være med til at komme med gode input til det endelige beslutningsgrundlag?

Ingen af os tænker, en proces eller inddragelse af beboerne i forhold til planerne for 2020 skulle betyde, at personaleforhold skulle ud til behandling og beslutning hos beboerne eller afdelingsbestyrelserne, der er ingen tvivl om at det skal holdes i lukket forum.

Vi er mange, som mangler en oplevelse af inddragelse i forhold til store strategiske overvejelser i boligselskabet – særligt i forhold til de seneste beslutninger omkring 2020.

Det kan ikke være til gavn for nogen – og specielt ikke bestyrelsen i boligselskabet – at overhøre et ønske om en proces og inddragelse i forhold til vigtige fremtidige beslutninger. Det ville være det samme som at politikerne i Glostrup kommune ikke ønskede debat og borgerinddragelse i forhold til fremtidens Glostrup.

Vis nu, I er her for alle beboerne i boligselskabet, vær imødekommende og vis forståelse for at vi rent faktisk gerne vil boligselskabet det godt ved at inddrage os i kommende vigtige langsigtede planer og beslutninger Betragt vores bekymring og ønsker som en gave og ikke som ”utidig indblanding”

Læserbrev 2:

Intet beboerdemokrati mere

Af

Jørgen Reimann

Hegnet 23.st.th.

Glostrup

Jeg kan tilslutte mig Sonnie Odbys indlæg, beboerdemokratiet findes ikke mere, hvis planen om udlicitering bliver gennemført som Glostrup Boligselskab vil.

Så vil det ikke være det gode gamle boligselskab. Derfor kære medbeboere, vil jeg opfodre jer til at komme frem med jeres holdninger om det der foregår i Glostrup Boligselskab.

Der vil ikke blive ydet den samme nærkontakt som I har fået i mange – mange år.

Driftskontoret lukker og slukker ved årsskiftet, så er kontakten til boligselskabet på mail, telefonen eller på personlig henvendelse på Bryggergårdsvej.

Jeg har med interesse læst svaret fra formand Kurt Jensen og næstformand Bitten Matthiesen.

Jeg syntes de flyver let hen over det, når de nævner 2020 planen, som kun ganske få ved hvad indebærer.

Så hvorfor kommer denne plan så ikke frem, så alle beboere kan ytre sig og komme deres mening, inden den udføres, det kunne jo tænkes der var noget der kunne bruges?

På afdelingsmødet i afd. 09 i 2017 blev der intet nævnt om de tiltag Glostrup Boligselskab har gang i.

Det vil få konsekvenser for mange af de ældre beboere når de ikke kan komme på Driftskontoret mere.

Repræsentantskabet samt beboere burde være hørt inden alt dette iværksættes.

Men det er måske lettere at få tilgivelse end tilladelse.