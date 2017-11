Læserkonkurrence: Kom i teateret i Tivoli

Tivoli har netop åbnet sin 24. julesæson. I den forbindelse udskriver Tivoli og Folkebladet en fælles konkurrence. Foto: Tivoli pressefoto

HELE OMRÅDET. Tivoli har netop taget hul på sin 24. julesæson. I den forbindelse udskriver Folkebladet og Tivoli en fælles konkurrence

Af Heiner Lützen Ank

Tivoli har netop for 24. gang taget hul på en julesæson, og det sker med blandt andet premiere på et nyt jernbanetema.

Det nye jernbanetema er frit inspireret af tiden omkring 1900-tallet, hvor togbaner var det nyeste nye i Europa og Danmark.

Det nye togtema på Plænen består af en hyggelig, gammel stationsbygning, hvor man kan få varmen og lidt at spise og drikke. Ventesalen indrettes med toginteriør fra forskellige epoker i jernbanehistorien.

Langs med Plænen står togene med lokomotiv og vogne, der har hentet inspiration fra damptogenes æra.

Hver vogn er en bod, som man kender det fra Tivoli: én sælger godter, én sælger gaver, én sælger mad, – og en af dem er en DSB-bod, hvor man blandt andet sælger gamle togplakater.

I området mellem togene er der små forlystelser.

Nye sneklædte handelsboder med et twist af jernbanestemning vil rage op i Haven og bidrage til juleoplevelsen. Haven vil være pyntet op med masser af nyt Tivoli-lys, og tusindvis af julekugler og grantræer. Der vil fortsat være mekaniske nisser. Julemanden vil udover at bo på Pantomimeteatret også komme forbi Jernbanestationen.

Tivolis design director Jacob Helenius siger:

– Vi har i år sat os for at nytematisere Plænen. Julen er familiernes fest, hvor traditioner overbringes fra generation til generation. Julemand, nisser, juletræ, julemad og julelys er faste bestanddele i den danske jul. En stor del af årets juleoplevelse er også, at vi rejser på kryds og tværs af Danmark for at være sammen. Den stemning, forventning og fællesskabsfølelse de fleste har før juleafrejsen har vi ønsket at ramme med det nye jernbanetema. Alle sanser kommer i brug, hvor vi forener fornyelser med traditionel dansk jul.

Overdækket oplevelse

Efter mange års tilløb står det nye 6.000 m2 store Tivoli Hjørnet endelig klar til at modtage gæster.

Tivoli Hjørnet består blandt andet af to restauranter, café, designbutik og en udvidelse af Nimb Hotel. Sidst men ikke mindst får København et nyt mødested i form af Tivoli Food Hall. Alle kan benytte sig af madmarkedet med nøje udvalgte madstader, der glæder sig til at vise, hvordan de kan forsøde gæsternes ganer med alt fra økologiske kyllinger til michelinkokkes svar på grillmad samt mexicanske lækkerier, håndbrygget øl og sunde sager fra Island.

Du kan vinde en billet

I forbindelse med Tivolis julemarked laver Folkebladet og Tivoli en konkurrence sammen.

At hvad du skal gøre er at svare på dette spørgsmål:

Hvor mange kvadratmeter er Tivoli Hjørnet?

Send dit svar til konkurrence@folkebladet.dk senest fredag den 24. november kl. 15.

Vi trækker lod blandt de korrekte svar om 3×2 billetter til ELF The Musical (Entre til jul i Tivoli er inkluderet).

Billetterne skal bruges torsdag 30. november kl. 19.30 og kan ikke ombyttes.

Konkurrencen er kun for personer i Folkebladets område, og der kan kun fremsendes et svar per husstand.

Husk at skrive Tivoli i emnefeltet i mailen.