Læserkonkurrence: Vind en tur i julecirkus

HELE OMRÅDET. Baldonis Julecirkus kommer til Glostrup, og Folkebladet udlover i samarbejde med Baldoni billetter til forestillingen

Af Jesper Ernst Henriksen

Julen er traditionernes tid med hygge, samvær, nisser og julemanden. Baldoni’s Julecirkus byder på det hele. Onsdag den 6. december klokken 17.00 slår de dørene op til en vaskeægte juleforestilling i Glostrup Hallen. I år bliver manegen fyldt med både små og store nisser fra nær og fjern. I forestillingen er der jonglerende nisser, balancenisser, kravlenisser, simpelthen nisser og jul i alle afskygninger. De er utålmodige og ellevilde for at vise, hvad de kan, så derfor er de allerede trukket i det fineste nissetøj.

De kække drillenisser Nis og Nisseline har haft god tid til at udtænke nye planer og er klar til helt nye drillerier. Den glade julegris Anton Antonius har frække og sjove påfund. Julemanden har også lovet at komme, selvom han har meget travlt.

Sådan vinder du

Cirkus Baldoni og Folkebladet udlodder i fællesskab 5×2 billetter til forestillingen i Glostrup den 6. december. Alt du skal gøre er at svare på følgende spørgsmål:

Hvad hedder de to drillenisser?

Send dit svar til konkurrence@folkebladet.dk. Skriv dit navn, telefonnummer og adresse i mailen. Konkurrencen er kun for beboere i Folkebladets område og der kan kun deltage en person, fra hver husstand.

Mandag den 27. november klokken 12 trækker vi lod om 5×2 billetter. Vinderne får direkte besked på mail.