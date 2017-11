Lars Løkke Rasmussen besøgte ældrecenter

Lars Løkke Rasmussen var torsdag i Glostrup. Foto: Venstre

GLOSTRUP. Statsministeren var torsdag på besøg i Glostrup, hvor han så Ældrecenter Sydvestvej og hvordan puljerne fra Christiansborg blev brugt. Og så sad han fast i en elevator

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag var Lars Løkke Rasmussen på besøg i Glostrup.

– Jeg har i dag været ude og besøge Ældrecenter Sydvestvej i Glostrup sammen med Venstre-borgmester John Engelhardt. Det var en stor fornøjelse at møde en leder og medarbejdere, der er så engagerede, siger han.Undervejs i besøget sad han i tyve minutter fast i en elevator i ældrecenteret, men ministeren og de andre i elevatoren tog det ifølge Folkebladets oplysninger stille og roligt.

Så samlet set var statsministeren glad for sit besøg.

– Det er vigtigt, at vi sikrer en værdig alderdom, hvor den ældre ikke er et personnummer, men et menneske af kød og blod. Derfor har vi blandt andet målrettet en milliard kroner ekstra til en mere værdig ældrepleje. Og jeg bliver særligt glad, når jeg ser, at blandt andet regeringens køkkenpulje og klippekortsordning skaber livskvalitet for den enkelte, siger han.