Sebastian Klein havde en rotte med på scenen, det var børnene ikke så glade for. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fredag kom der lys i juletræet på Glostrup Torv, da Sebastain Klein var på besøg for at tænde træet

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag eftermiddag stod en masse børn spændte på Glostrup Torv og ventede på Sebastian Klein, som de kender fra DR Ramasjang. Han havde taget forskellige dyr med, som han underholdt med på scenen. Blandt andet havde han den Peruvianske dræberkanin Pedro med. Pedro skulle hoppe gennem en hulahopring, som en pige holdt over hovedet. Det kunne han dog ikke. Efter Sebastian Klein sammen med gæsterne havde talt ned fra 10 og tændt juletræet, gik han ind i Glostrup Shoppingcenter, hvor der var slikposer til alle børn, og børnene fik mulighed for at få en autograf eller et billede med den populære børnevært.