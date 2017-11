Mange biler ved Helligtrekongers Kirke udsat for hærværk

Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk er en dejlig kirke. Men for en uge siden blev 12 biler udenfor kirken raseret, da koret øvede mandag aften. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Sidste mandag blev i alt 12 biler ved Helligtrekongers Kirke udsat for hærværk. Det skaber utryghed, siger en af dem, det gik ud over

Af Heiner Lützen Ank

Mandag aften den 20. november i tidsrummet mellem kl. 18 og 20 blev der begået hærværk og tyveri fra 12 biler på parkeringspladsen ved Helligtrekongers Kirke. Alle 12 biler fik smadret enten bagruder eller bag- og sideruder. Tyvene slap afsted med punge, firma-computer, telefon og en sportstaske. De var dog åbenbart ikke tilfredse med fangsten, og dumpede det meste, både firmacomputer, tasker og punge på Brøndbyvej 154, hvilket blev fundet samme aften af nogle borgere fra lokalområdet.

På grund af omfanget blev hændelsen af politiet defineret som et serietyveri. Politiet rykkede ud, men kunne ikke gøre andet end at registrere skaderne. Der blev set en hvid kassevogn forlade området. Politiet fik oplyst nummerplade, og ville følge op på sagen.

Ærgerligt og utrygt

Det er nu op til hver enkelt bilejer at få meldt til egen forsikring. Men hvorvidt forsikringen dækker serietyveri skaderne er individuelt for de forskellige forsikringsselskaber, så det blev for mange af korsangerne en meget dyr korprøve. En af dem, der synger i koret, og dermed også var udsat for hærværk, er Joanna Rønne Matulewicz. Hun ærgrer sig over episoden:

– P-arealet ved Helligtrekongers Kirke er trods lysmaster placeret i yderkanten af P-arealet meget mørkt og utrygt. Området for enden af P-arealet ligger øde og ubevogtet, og bliver tit benyttet til diverse lyssky aktiviteter, og det skaber i forvejen utryghed.

Derfor er det også den følelse, hændelsen efterlader, der ærgrer Joanna Rønne Matulewicz mest:

– En ting er de materielle skader på bilerne, og de økonomiske udgifter, der er forbundet med sådan en hændelse, men hvad værre er, den utryghed, det skaber hos borgerne generelt, samt i dette tilfælde de ansatte og alle andre, der har deres gang ved Vallensbæk Kirke og Helligtrekongers Kirke.

Københavns Vestegns Politi bekræfter at have modtaget anmeldelser om tyveri fra biler på Kirkebakke Allé i Vallensbæk mandag den 20. november. Bilerne fik typisk knust en eller flere ruder.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne henvendelser fra vidner, som har set noget mistænkeligt ved kirkens parkeringsplads mandag den 20. november mellem ca. kl. 18 og 19.30. Kontakt politiet døgnet rundt på telefon 4386 1448.