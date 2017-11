Mange har diabetes uden at vide det

Foto: Colourbox

HELE OMRÅDET. Mange har type 2-diabetes uden at vide det. På Verdens Diabetesdag kan man få undersøgt, om man hører til i gruppen

Af Heiner Lützen Ank

I Glostrup Kommune går 315 personer rundt med type 2-diabetes uden at vide det, og 1.575 skønnes at være på vej til at udvikle sygdommen.

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Diabetesforeningen.

I Vallensbæk går 195 personer ifølge Diabetesforeningen rundt med type 2-diabetes uden at vide det, og 975 skønnes at være på vej til at udvikle sygdommen.

I Brøndby er tallet endnu større, da Diabetesforeningen anslår, at 630 personer har sygdommen uden at vide det, mens risikogruppen er oppe på 3.150 personer, hvilket svarer til knap hver tiende indbygger.

Men nu har man muligheden for at få undersøgt, om man er en del af risikogruppen. For på Verdens Diabetesdag den 14. november kan man i hele Folkebladets område få testet sin risiko og samtidig få vejledning.

Vær opmærksom

En af dem, der mener, det er en god ide at få styr på, hvorvidt man har problemer med diabetes, og ikke kun på Verdens Diabetdag, er Kurt Damsted, formand for Diabetesforeningens regionsudvalg i Region Hovedstaden:

– Man kan have diabetes i 10-12 år, inden det for alvor bryder ud. Derfor er det vigtigt, at man får taget de nødvendige blodprøver hos sin praktiserende læge, der bekræfter diagnosen. Lider man af træthed, tørst og tørhed i munden samt ofte skal tisse, er det sikre tegn på, at man har diabetes. Man bør derfor bede sin læge om de nødvendige blod- og urinprøver. Mange er imidlertid ikke opmærksomme nok herpå, og mange går ikke ofte nok til læge.

Har man først fået konstateret diabetes, skal man have hjælp, siger Kurt Damsted:

– Når lægen har stillet diagnosen diabetes type 1, type 1½, type Moody eller Type 2, indstilles man til et kommunalt Diabeteskursus på seks til ti uger, så man lærer alt om kost, motion, livsstil, korrekt medicinering, Kort sagt alt om sygdommen. Samtidig har lægen opstillet en behandlingsplan, som skal holdes og tjekkes med jævne mellemrum enten hos Steeno hospitalet, Hvidovre ambulatoriet eller andre hospitalers ambulatorier og i største fald hos ens praktiserende læge. Det er vigtigt, at man har en læge, der virkeligt har indsigt i Diabetes og at man følger sin behandlingsplan nøje.

Følger man dette er der, siger Kurt Damsted, god mulighed for at leve videre som tidligere:

– Lever man efter de faglige anvisninger, har man alle chancer for at opretholde et ordentligt og godt liv efter diagnosen er etableret.

Desuden, understreger Kurt Damsted, er der hjælp at hente hos ligestillede:

– Jeg kan stærkt anbefale at deltage i alle Diabetsforeningens aktiviteter, møder og sociale samværd samt motivationsgruppernes ditto.

Den 14. november kan man blive testet på:

Brøndby Strand Apotek, Brøndby Strand Centrum 16.

Glostrup Apotek, Hovedvejen 101.

Vallensbæk Apotek, Stationstorvet 60.