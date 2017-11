Masser af svømmemedaljer til Vallensbæk

Ved Køge Open vandt svømmerne fra VI-39 45 medaljer i alt. Foto: VI-39

SPORT. VI-39 vandt 45 medaljer ved Køge Open i svømning

Af Heiner Lützen Ank

Svømmerne fra VI-39 var i weekenden 11.-12. november til Køge Open.

For de yngste, piger 07 og yngre og drenge 06 og yngre, blev det til mange medaljer og personlige rekorder.

Derudover formåede Sarah Gudme at slå tre Køge Open-rekorder, den bedste tid nogensinde, i 50 m bryst, 100 m ryg og 100 m fri.

Lara Ghizzaui tog en rekord i 100 m bryst.

I alt formåede VI39 at vinde 45 medaljer, 26 af guld, 12 af sølv og syv af bronze.

De mange medaljer var fordelt på 18 svømmere som var:

Lara Ghizzaui, Maja Lollike, Maja Andersen, Alma Møller-Ern, Anna Andersen, Sarah Gudme, Emilie Hartvig-Olsen, Sean Petersen, Anders Gaard, Oscar Vinge-Maigaard, Sebastian Rendlev, Marinus Leisvig, Valdemar Møller-Ern, Liva L. Hansen, Peter Vinge-Maigaard, Matias Munkholm, Sara Mortensen og Mohammed Ghizzaui.

Derudover blev det til treholdkap førstepladser, som udløste guld til holdet og en pokal til klubben.