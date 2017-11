Masser af svømmemedaljer til Vallensbæk

Cheftræner for svømmerne i VI39, Martin Møller (tv), var mere end tilfreds efter klubbens præstation ved regionsmesterskaberne. Foto: VI39

SPORT. Vallensbæksvømmerne har netop vundet masser af medaljer ved regionsmesterskabet, og det lover godt for fremtiden

Af Heiner Lützen Ank

Da der i weekenden 28.-29. oktober blev afholdt regionsmesterskaber var VI39 stærkt repræsenteret til stævnet og fik gjort godt opmærksom på klubben fra Vallensbæk.

I alt vandt Vallensbæk Svømmeklub nemlig 47 medaljer. 27 af disse var af guld og udløste titlen som regionsmester.

40 af medaljerne blev svømmet i land af Talent-holdet, mens de resterende 7 blev vundet af 4 VI39 svømmere i startfællesskabet VAT.

Efter stævnet var Martin møller, cheftræner også godt tilfreds:

– Der blev svømmet enormt stærkt, og man kan mærke, at svømme-Danmark har travlt med at udvikle dygtige svømmere, hvorfor resultaterne i særdeleshed varmer om hjertet.

Foruden de mange medaljer og titler kan vi bryste os af at alle de deltagende svømmere fra Vallensbæk, som deltog, alle slog personlige rekorder. Det viser at undervisningen giver bonus og svømmerne udvikler sig.