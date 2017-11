Mette Frederiksen kiggede forbi

Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, var i weekenden på besøg i Glostrup. Foto: Socialdemokratiet

GLOSTRUP. I valgkampens slutspurt har flere toppolitikere fra Christiansborg været på besøg i Folkebladets område, blandt andet Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet

Af Heiner Lützen Ank

Som man kan læse i dagens udgave af Folkebladet, har flere ministre, blandt andet statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), været på besøg i Folkebladets område i de seneste dage.

Men også Socialdemokratiet har valgt at bruge kræfter på området i dagene op til dagens kommunalvalg.

Således var Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, på besøg i Glostrup både lørdag og søndag.

Lørdag var Mette Frederiksen i Glostrup for at bakke op om Socialdemokratiets borgmesterkandidat, Lisa Ward, og de lokale kandidater til kommunalbestyrelsen.

Her blev der blandt andet uddelt chokoladekage og røde roser, og søndag var Mette Frederiksen på rundtur i Glostrup for at stemme dørklokker.