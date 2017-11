Mulighed for at få styr på lungerne

KOL-sygeplejerskerne Hanne Rode og Jane Willemoes står klar til at hjælpe mennesker med lungeproblemer. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Den 15. november kan man få tjekket sine lunger og tale om rygestop. KOL-sygeplejerskerne står klar med måleudstyr i Kulturhuset Kilden

Af Heiner Lützen Ank

Der er traditionelt set stor interesse for at få målt sin lungefunktion, når Brøndby Kommunes KOL-sygeplejersker er at møde ude i byrummet. En mulighed der viser sig igen den 15. november.

– Vi ser frem til at se folk på dagen, ikke mindst borgere med KOL-lignende symptomer, som hvis man for eksempel let bliver forpustet, får åndenød eller har vedvarende hoste eller hvæsende vejrtrækning. Jo hurtigere man får stillet en eventuel diagnose, jo bedre livskvalitet får man, fortæller Hanne Rode, KOL-sygeplejerske.

At leve med KOL

Siden Brøndby Kommune har oprustet på fronten med KOL-sygeplejersker, har de to sygeplejersker fået omkring 120 henvendelser fra blandt andet borgere og plejepersonale omkring KOL. Mange af henvendelserne munder ud i, at KOL-sygeplejerskerne, Hanne Rode og Jane Willemoes, kommer på besøg og giver gode råd om at leve med KOL i hverdagen.

– Vi bliver taget godt imod af borgerne med KOL, som har brug for hjælp til at håndtere deres lidelse. Vi ser for eksempel på om den medicinske behandling er optimal og i nogle tilfælde udleverer vi en PEP-fløjte, der kan hjælpe til, at det bliver lettere at hoste sit slim op. For tiden gør vi borgerne opmærksomme på muligheden for influenzavaccine, det er en god idé, hvis man lider af KOL, fortæller Hanne Rode, KOL-sygeplejerske.

Man kan møde KOL-sygeplejerskerne den 15. november, på den internationale lungedag. Her kan man møde dem i Kulturhuset Kilden fra kl. 10 til 12. Man kan få målt lungefunktion, foretaget inhalationstjek, kuliltemålinger og få en snak om rygestop, KOL og træning