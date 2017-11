DEBAT. Af Claus Heje, kandidat (S) til regionsrådet, Hovedstaden

Vi er sammen om vores sundhed. Det ligger i tiden, at behandling samles i større enheder længere væk fra dem, som skal behandles. Det kan give god mening at samle specialer, så fagligheden kan vokse til gavn for patienterne.

Men det giver ikke altid god mening, for når behandlingen ligger længere væk, så bliver det også sværere for mange at komme frem til behandling.

Når man flytter opgaver væk fra Glostrup Hospital, giver det efter min mening ikke altid god mening. Lokalområdet omkring hospitalet er allerede nu befolkningsmæssigt stort nok til et hospital. Men lige nu vokser byen, i særdeleshed vores område. Samtidigt viser målinger, at den samlede sundhed i kommunerne rundt om Glostrup hospital er lav, og den vil ikke blive bedre af at flytte behandlingsmulighederne længere væk fra lokalområdet.

Afstand betyder noget for vores sundhed. Tænk blot på vores ældre der i forvejen har det svært ved at komme rundt i byen.

Når letbanen kommer vil der komme yderligere gang i vores område. Mange flere vil få mulighed for at komme rundt i byen, og letbanen vil også sætte yderligere gang i befolkningstilvæksten i området.

Eksempelvis kan Hersted industripark i løbet af nogle år ændres til et nyt beboelsesområde.

Når byen vokser, skal hospitalet også kunne løse flere opgaver i vores område. Vi bør tænke i at placere så megen behandling så tæt på som fagligt muligt på Glostrup hospital, fordi det giver tryghed til et stort opland tæt på, og fordi det vil kunne være med til at løfte sundheden generelt i vores område.

Vi skal tænke i, hvordan Glostrup Hospital kan udvikle sig til fortsat at være et moderne hospital, hvor tidens krav er enestuer og bedre adgang til badeværelser.

Når byen vokser, øges behovene for behandling i nærområdet også.