Nix pille før 6

Af Claus Heje, kandidat (S) til regionsrådet, Pilehusene 104, 2600 Glostrup

Hvis smerten rammer, og du får brug for medicin om natten, er der ingen vej til lindring, for apoteket er lukket frem til klokken 6 om morgenen. Så hvis barnet pludselig får ondt, hvis den store hovedpine rammer, eller hvis smerterne fortsætter fra en operation, hvor du er hjemskrevet, så må du vente natten over. Ingen piller før klokken 6.

Alle landets døgnapoteker på nær Steno i København lukker den 1. januar 2018 for døgnåbent. Det har Folketinget besluttet. Uden tilskud er det ikke rentabelt at holde åbent om natten, og man vil hellere give tilskud til flere apotekerudsalg. Når de døgnåbne apoteker lukkes, er det for at øge konkurrencen blandt apotekerne.

Hvis apoteket får lov af regionen, kan apotekerne vælge at lukke allerede klokken 21 og først åbne klokken 8. Hvis man fremover har brug for medicin om natten, kan man efter kontakt med lægevagten afhente medicin på en natåbent akutklinik. Den nærmeste åbne akutklinik ligger på Hvidovre Hospital. Det skaber mindre tryghed, og det øger også skævheden i behandlingen.

Oplandet omkring Glostrup Apotek er så stort, at der burde være adgang til medicin, når det er nødvendigt. Også om natten. Derfor mener jeg, at Glostrup Apotek også skal være et døgnapotek i 2018. Alternativet er at åbne et fuldt apotek ved siden af akutklinikken i Glostrup, der så må være døgnåbent.

Uanset hvordan vi sikrer medicin om natten, vil jeg kæmpe for, at det aldrig er tidspunktet du bliver syg, der afgør, hvilken behandling du får.