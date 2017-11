På bagsiden af valgkampen bliver kandidaterne kaldt perker

BRØNDBY. Under valgkampen har Afrah Al-Jabouri fra Nationalpartiet måtte lægge navn til at blive kaldt perker, være fortaler for en ideologi, der hylder voldtægt og tortur og ikke at være dansk. Det har været hårdt, men bekræfter hende i, at hun har en vigtig demokratisk kamp at kæmpe

Af Heiner Lützen Ank

Når kommunalvalget i dag (tirsdag, red.) slutter, kan de lokale kandidater se tilbage på en lang og intens valgkamp, hvor de har brugt uendelig mange timer på at dele brochurer ud, postet og liket på sociale medier og mødt hinanden til et hav af debatter og diskussioner. Alt sammen i en demokratisk duel om at overbevise vælgerne om, at netop de har fortjent vælgernes stemme.

En af dem, der har været en del af dette, er Afrah Al-Jabouri, kandidat for Nationalpartiet. Som en del af hendes valgkamp lagde Afrah Al-Jabouri den 15. september en kort beskrivelse af sig selv op på Nationalparties Facebook-side. Her kunne man blandt andet læse, at Afrah Al-Jabouri er kontoruddannet, at hun interesserer sig for kampen mod diskrimination og at hun mener, der skal skaffes flere praktikpladser. Desuden slår Afrah Al-Jabouri et slag for, at de ældre, der har bygget samfundet op, skal have særlig opmærksomhed, og så understreger Afrah Al-Jabouri, at mennesker er forskellige, men at alle skal respekteres, som de er.

Skrid hjem

De holdninger, Afrah Al-Jabouri præsenterede, skiller sig ikke markant ud fra synspunkter, man møder hos mange andre partier. Alligevel gik der ikke lang tid, inden diskussionen under Afrah Al-Jabouris præsentation ikke handlede om hendes politik, men om hendes tørklæde og religion og om, hvorvidt hun i det hele taget er dansker:

– Tro mig, kommer en eller flere af jer ind, så vil jeg bekæmpe jer med alle til rådighed stående midler – ingen af jer kommer nogen sinde til at lave en diktat over, hvordan mit liv skal leves, skrev en kvindelig Facebookbruger og uddybede:

– De er gæster i vores land og så skal de opfører sig som sådan – og råber de op om, at de er andengenerationsindvandrer, så er det jo bare et bevis på at den danske regering ikke kan tænke ret langt. ”Vi er Danmark.” Nej, vel er I ej – I er gæster, og så snart der er ro, de steder I kommer fra, så skal I hjem igen. Så kan I udnytte alle de gratis uddannelser I har hevet til jer, som bl.a. jeg har betalt.

En mandlig Facebookbruger konstaterede:

– Skide perker, de kan squ skrub af hjem til deres eget lorte land, de skulle forbydes retten til pladser i folketing og kommunalvalg, absolut intet godt kan komme ud af det svineri …!

Kommentarerne rystede Afrah Al-Jabouri:

– Det er forfærdeligt. Man kan åbenbart ikke stille op i fred og ro, uden at skulle udsættes for det her. Det er rigtig ubehageligt.

At nogle kan finde på at skrive sådan, skyldes i følge Afrah Al-Jabouri uvidenhed:

– Folk, der kan finde på at skrive sådan her, ved intet. De har deres viden fra medierne og de dømmer alle på forhånd. Der er især en af dem, der skriver, der er så voldsom i det, hun skriver, at hun faktisk ikke burde have lov til det.

Under Afrah Al-Jabouris præsentation på Facebook forsøger flere at imødegå de voldsomme kommentarer. Alligevel mener Afrah Al-Jabouri, at dem, der kommer med de voldsomme udtryk har for stor opbakning:

– Problemet er, at det de skriver i stor stil bliver delt. Dermed er der flere, der bakker op om det.

Kort tur

En af de ting, der går igen i kommentarerne til Afrah Al-Jabouri er, at hun skal tage hjem til der, hvor hun kommer fra. En bemærkning, der dog rammer noget ved siden af:

– Jeg er født i Hillerød, så det vil være en kort tur for mig, hvis jeg skal tage hjem.

Og så er der spørgsmålet om det tørklæde, Afrah Al-Jabouri bærer, og som mange af kommentarerne omtaler som et udtryk for undertrykkelse:

– Folk tror, jeg går med det, fordi jeg er tvunget til det. Men det er jeg altså ikke. Jeg gør det helt frivilligt og kan ikke se, hvad det har med det her at gøre.

For de andre

Da Folkebladet talte med Afrah Al-Jabouri i forbindelse med sidste uges valgtillæg i avisen, fortalte hun, at hun stillede op til valget, fordi hun ville kæmpe på vegne af andre. Denne følelse er ikke blevet mindre efter oplevelsen på Facebook:

– Jeg føler mit ansvar er blevet endnu større. Jeg møder stor opbakning fra min familie og venner, og det er bestemt ikke de her typer, der skal bestemme, om jeg stiller op og kæmper. Jeg skylder dem, der bakker mig op, at fortsætte.

Afrah Al-Jabouri har derfor bestemt, at hun kæmper videre, også efter dagens valg, og også selv der med hendes kandidatur har fulgt voldsomme kommentarer:

– Alle skal have en chance og mulighed for at blive hørt. Det er dem, jeg gerne vil være med til at give en stemme.

