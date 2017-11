På lørdag begynder julen

På lørdag bliver julen skudt i gang i Vallensbæk. Med blandt andet Luciaoptog. Foto: Kim Matthäi Leland

VALLENSBÆK. Lørdag den 2. december bliver julen skudt i gang i Vallensbæk med teater, Luciaoptog og juletræstænding

Af Heiner Lützen Ank

Der bydes på ægte julestemning og masser af julehygge og aktiviteter, når Vallensbæk Kultur- & Borgerhus slår dørene op til Jul i Vallensbæk.

Fra start vil der være et musikalsk potpourri med flere kor, orkestre og solistoptræden. Ud over musik kan man gå på opdagelse i julebasaren og nyde gløgg og æbleskiver.

Der er en julebillet til børnene, hvor de kan deltage i nogle juleaktiviteter og få lidt lækkerier til ganen.

Rundt omkring i huset vil yndige små levende snefnug fra Børneteateret Zebragruppen drysse stemning.

Ved firetiden afrundes julebasaren med Luciaoptog på Rådhuspladsen, hvor juletræet tændes og Henrik Rasmussen (K), borgmester, taler.

Som opvarmning til Jul i Vallensbæk er der i år teater. Teaterstykket hedder Tamme tigre findes ikke og opføres af Børneteateret ved Frøken Fracasos Kompagni.

Stykket er en komedie om dødsforagt og tigertæmning for målgruppen af 7- 11 årige.

Jul i Vallensbæk er ved Vallensbæk Kultur – & Borgerhus, fra kl. 13 til 16.30.

Teaterstykket spiller kl. 10 og er gratis, men der skal bestilles billet (se mere på www.vallensbaek.dk/aktiviteter)

Jul i Vallensbæk arrangeres af Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, Vallensbæk Musikskole og Menighedsplejen.

Læs mere på www.vallensbaek.dk/jul