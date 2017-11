Personlige rekorder til DM

Foto: VI39

SPORT. Tre svømmere fra Vallensbæk var til Danske Junior Mesterskaber og kom hjem med masser af personlige rekorder

Af Jesper Ernst Henriksen

Sammen med resten af VAT-CPH var VI39 repræsenteret med tre svømmere ved de Danske Junior Mesterskaber (DJM); Alexander Rendlev, Lærke Blond og Carline V. Rasmussen. Stævnet afvikledes over fire dage i Århus Svømmestadion.

For VI39 svømmerne gik stævnet over forventning med en stribe af personlige rekorder.

For Lærke gik det godt i hendes favoritdisciplin bryst, hvor Lærke deltog i alle disciplinens distancer; 50 m, 100 m og 200 m. Lærke gjorde rent bord og satte personlig rekord i alle tre løb.

Alexanders speciale er de temmelig hårde løb, hvor Alexander deltog i 200 m, 400 m, 800 m og 1500 m fri, samt 200 m fly. Alexander satte personlig rekord i alle sine fri-løb.

Caroline viste fantastisk svømning i både fri og ryg, hun gjorde også rent bord og satte personlig rekord i alle løb.