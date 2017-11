Piet forenkler udskolingsdebatten

Af Freddie Rose (A) udskolingslærer med 40 år på Nordvangskolen, linjefagserfaring i historie, tysk, engelsk, latin, idræt, træsløjd og metalsløjd, medlem af kommunalbestyrelsen i 16 år, pt. medlem af Børne- og skoleudvalget.

Jeg ved, at Piet er ægte engageret i skoledebatten. Men det er ærgerligt, at han drager så forhastede slutninger. Enhver med Piets talegaver kan få eleverne til at følge hans synspunkter, og hvis Piet havde plæderet for det modsatte, ville de også have givet ham ret.

For elever lyder det umiddelbart smart og fristende med en ”West High”. Næsten som at gå på High School i USA!

Glostrup Kommune har i dag skoleafdelinger placeret pænt fordelt geografisk i kommunen, og det er til fordel for alle.

Det er sundt for elever at dele skole med mange aldersgrupper.

På hver skoleafdeling har lærergruppen – akkurat som Piet ønsker det – fordelt arbejdet hensigtsmæssigt i forhold til deres kvalifikationer, og hvad der tjener eleverne bedst.

Det som Piet kalder ”udskolingsvisionen” er et dårligt camoufleret forsøg på at få nedlagt Vestervangskolen som skoleafdeling med elever på alle klassetrin og et udtryk for et ønske om at fordele Vestervangskolens mange etniske grupper til de andre skoleafdelinger.

Det fornuftigste i Piets indlæg er løftet om dialog og inddragelse af alle interessenter. Men mon ikke konklusionen bliver den, vi kom frem til efter demonstrationerne 6-7 år siden?

Det tror jeg!