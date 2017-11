Af Jenny Stockfleth Simelev, spidskandidat for Nye Borgerlige

Vi ønsker at give livesglæden tilbage til medarbejderne og gøre det til en super dejlig arbejdesplads, hvor vi politikere ikke skal blande os, og det skal ikke være en varmestue for akademikerne, og de pengene, vi bruger på dem, kunne brugers på forbedring for medarbejdernes arbejdesvilkår i ældreplejen, på Glostrup Skole og i daginstitutionerne, samt at pengene kommer tilbage i borgernes lommer.