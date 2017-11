Ros til boligselskabet

DEBAT. Af Rikke Hofvander, Bøgeskoven 63 og Martin Gjoel, Vestre Lindeskoven 16

Den seneste tid har der været megen snak og ikke mindst rygter om den famøse 2020-plan hos Glostrup Boligselskab. Desværre har det meste været negativt og en grim tone. Vi har fuld forståelse for, at man kan have nogle bekymringer omkring, hvad der skal og vil ske i fremtiden. Men al den snak om det gode gamle, om tryghed osv. forstår vi ikke helt. Som beboere i Hvissinge, synes vi, at vi igennem årene har hørt mange beboere beklage/brokke sig over den manglende service fra blandt andet driftskontoret, man har brokket sig over, der ikke sker nok i afdelingerne, at tingene går for langsomt. Når Glostrup Boligselskab så vælger at implementere en langtidsplan med nogle visioner for et selskab, der skal være økonomisk velfunderet og ikke mindst veldrevet, er der ingen forståelse og masser af negative tilkendegivelser. Det er aldrig rart at skulle sige farvel til folk, men desværre nogle gange nødvendigt. Vi mener, det er positivt, man vælger at tænke i nye baner. Vi kan kun være enige med mange andre, i at informationerne har været for mangelfulde og for sent ude, men det er vi sikre på, Glostrup Boligselskab har taget til sig og i fremtiden vil ændre på. Lad os nu alle sammen give planen en chance, vi er kun lige begyndt. Der er så vidt, vi forstår, ingen komplette retningslinjer for, hvordan dette skal gøres, men finder man ud af efter et år, at den måde man har valgt at gøre tingene på, ikke fungerer, kan det jo ændres. Lad os nu, indtil andet eventuelt er modbevist, bakke op om vores boligselskab og i samlet flok løfte den opgave Glostrup Boligselskab, du og jeg, står overfor de næste par år. Vi har flere steder læst, at Claus Kragh, den nye direktør, gerne vil besvare eventuelle spørgsmål, så brug den ledetråd.