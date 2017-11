Rotter i haven

DEBAT. Af Jørgen E Jeppesen, Nyvej 2, 1tv, 2600 Glostrup

Lige siden april 1999, hvor ABF-Nyvej blev færdiggjort og andelsbeboerne kunne flytte ind, har der i følge ordensreglementet været forbud mod at fodre fugle, katte og andre dyr fra altanerne, idet man var bekendt med, at der var rotter i området.

ABF-Nyvej opdagede hurtigt, at byggeriet efterlod en herlig tør og lun plads mellem fliserne og de nederste altaner.

Dette mellemrum blev straks lukket ligesom Glostrup Kommune var hurtig med bekæmpelsesforanstaltninger.

Senere opstod der nye hændelser og Glostrup Kommune var hver gang hurtigt ude med rådgivning og bekæmpelse.

Det har derfor været magtpåliggende, at beboerne overholder disse regler.

Det har derfor været en torn i øjet, at en ældre posedame kommer forbi Glostrup Rådhuspark med en stor mængde gammelt bagerbrød, som hun spreder med rund hånd i Rådhusparken.

Flere beboere har forsøgt på forskellig vis at påvirke damen til at undlade denne fodring, da det tiltrækker rotter og bevingede rotter så som krager, råger, måger, duer m.fl.

Da det ikke er lykkes at få hende til at stoppe svineriet, har vi kontaktet Glostrup Kommune, da ABF-Nyvej årligt betaler 2.346 kr. til bekæmpelse af rotter (som opkræves sammen med grundskylden).

Først fodring så bekæmpelse, undskyld men det hænger ikke rigtigt sammen.

Til vor overraskelse oplyser Glostrup Kommune på en henvendelse følgende:

Det er ikke forbudt at fodre fugle i Rådhusparken, men det er selvfølgelig ikke nogen god idé, set i lyset af, at der en gang imellem er set en rotte i parken.

Det er mit indtryk at fuglefodring ikke er noget stort problem i Rådhusparken, men ser vi kvinden fodre fugle, skal vi selvfølgelig nok gå ud og snakke med hende.

Mon ikke Glostrup Kommune skulle genoverveje fodring/ikke fodring og måske kunne vi så ved samme lejlighed få lidt af de mindre sangfugle tilbage, som er ædt af de store rovfugle.