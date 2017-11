Sang binder sammen

Mie Rank Brunberg er korleder for Vallensbæk Koret, der øver hver onsdag. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Vallensbæk Koret og korleder Mie Rank Brunberg øver en gang om ugen, og hver gang er sang og livsglæde i centrum

Af Heiner Lützen Ank

Annette Jensen og Kirsten Sørensen går rundt og stiller stole op i en halvcirkel omkring klaveret.

På gangen kan man høre andre kvinder komme til. Der bliver hilst og spurgt til, hvordan det går.

– Man får det bedre af at synge.

Annette Jensen sætter endnu en stol på plads.

– Ja, det er den bedste lykkepille, man kan forestille sig, føjer Kirsten Sørensen til.

Annette Jensen og Kirsten Sørensen finder deres noder frem. Der er kun et par minutter til, at undervisningen går i gang.

Folkebladet er taget på besøg på Vallensbæk Skole, hvor Vallensbæk Koret øver én gang om ugen, for at høre, hvad det er, korsang gør ved de enkelte kormedlemmer og det fællesskab, de er en del af.

Sang ophæver skel

– Der sker alt, når man synger.

Mie Rank Brunberg, sanger, sangskriver, sangpædagog og korleder for Vallensbæk Koret , er ikke i tvivl om, at de 20-25 medlemmer af koret gør noget godt for dem selv og andre.

– Det er godt at synge, hvis kroppen er blevet lidt stiv. Det er som om, man vækker kroppen, og blodgennemstrømingen stiger.

Desuden er sangen godt for den mentale velvære:

– Man får noget livsglæde ved at synge og en glæde, der går på tværs, for det er svært at være uvenner, når man synger sammen.

Noget Mie Rank Brunberg tænker ind, når hun sammensætter korets træning:

– Når man synger, bliver rollerne ophævet. Man skal nemlig passe ind i forhold til de andre. For eksempel stiller vi os to og to overfor hinanden og synger, når vi øver, så glemmer man sig selv.

Alle kan være med

Selvom der denne onsdag kun er mødt kvinder op for at øve, så behøver det ikke at være sådan, fortæller Mie Rank Brunberg:

– Selvom det kun er kvinder hos os, så er korsang generelt for alle. Der har faktisk også været mænd med, men de blev så få, at det blev svært at opretholde en mandestemme i koret.

Desuden, mener Mie Rank Brunberg, kan andre ting også spille ind:

– Sang, og især korsang, bliver ofte knyttet til noget, man forbinder med kvinder, altså noget fint og ordentligt. Men sådan behøver det altså ikke at være.

Alle kan således være med. Trænede og utrænede sangere:

– Vi har ingen optagelsesprøve, og jeg er sikker på, at alle kan lære at synge. Uden tvivl.

Selvom man altså blot kan møde op og være med uden at kunne synge, så er det ikke det ensbetydende med, at koret ikke har et ambitionsniveau, siger Mie Rank Brunberg:

– Man behøver ikke at kunne læse noder. Men man får alligevel udleveret noder til sangene, da det kan hjælpe og understøtte.

Kan mærkes

Mie Rank Brunberg er sanger, sangpædagog, sangskriver, arrangør og korleder. Musik fylder med andre ord meget i hendes liv, og hendes fornemmeste opgave, som korleder for Vallensbæk Koret, er således at formidle sangglæden videre:

– Det er mit ansvar, at alle er med, men samtidig at sørge for, at vi holder niveau.

Et arbejde der dog ikke er svært, når man ved, hvad sang kan udrette:

– Min veninde leder et kor, hvor de skulle synge Sig nærmer Tiden, en sang om at dø. En af kormedlemmerne måtte gå ud, mens de øvede, fordi det rørte noget i hende. Sang og musik berører således nogle dybe elementer i vores liv.

Der skal øves

Klokken er blevet 14.15. En ny korprøve er begyndt:

– Tak for sidst. Jeg synes, det gik rigtig godt.

Sidst koret var samlet, var det for at give koncert.

Mie Rank Brunberg har sat sig ved klaveret. Kvinderne har sat sig på stolene rundt om.

– Nå, lad os komme i gang med at øve. Men først skal vi varme op.

Mie Rank Brunberg rejser sig.

– Op og stå alle sammen. Op over hovedet med hænderne.

I løbet af de næste godt to timer vil Mie Rank Brunberg og kvinderne i Vallensbæk Koret sammen træne sangstemmerne og styrke livsglæden.

Koret øver onsdag eftermiddag fra kl. 14.15 – 16.30 i Multisalen på Vallensbæk Skole.

Hvis man vil vide mere kan man kontakte Musikskolen i Vallensbæk