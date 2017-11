Sejr mod FCK

Der var gang i den på Brøndby Stadion søndag eftermiddag. Foto: presse-fotos.dk

SPORT. Søndag eftermiddag blev Brøndbyspillerne modtaget på Brøndby Stadion af flere tusind glade Brøndbyfans

Af Jesper Ernst Henriksen

For første gang i 13 år lykkedes det søndag Brøndby IF at vinde en superligakamp i Parken. Dermed er Brøndby IF fortsat på 1. pladsen i Superligaen, 11 point foran FCK på 5. pladsen og et enkelt foran FC Midtjylland på 2. pladsen.

Det blev fejret søndag eftermiddag på Brøndby Stadion. Kort efter kampen blev det meldt ud, at der ville være modtagelse af spillerne, når de kom til Brøndby Stadion efter kampen. 2-3.000 Brøndbyfans havde taget turen på stadion for at hylde spillerne med sang, klap og romerlys. Målscorer Christian Nørgaard sagde tak for opbakningen.