Seniorer udstiller kunst

På lørdag har Vallensbæk Kunstforening fernisering på en ny udstilling, med lokale værker. Foto: Illustration: Vallensbæk Kunstforening

VALLENSBÆK. På lørdag er der fernisering på udstilling med værker af Vallensbækseniorer

Af Heiner Lützen Ank

I december 2017 udstiller Vallensbæk Kunstforening værker lavet af Vallensbækborgere, der deltager i Vallensbæk Seniorhus kunstundervisning.

Holdet består af amatørkunstnere, hvor nogle af dem har deltaget fra 2013. Ofte udstiller de på Korsagergård.

For nogle af deltagerne har det været en overvindelse at melde sig til kurset, da de ikke mente, de havde talenterne, men efterfølgende har det vist sig, at de var bedre, end de selv mente.

Vallensbæk Kunstforening glæder sig derfor til at udstille nogle af deres værker.

Der er fernisering den 25. november kl. 11.00 til kl. 12.30 i Kultur- og Borgerhuset, i kommunalbestyrelsessalen Havet.

Udstillingen varer til den 4. januar 2018.

Alle er velkomne.